ANTONELLI A FV, DV9 non prioritario per il gioco viola

Stefano Antonelli nel corso della sua lunga intervista a FirenzeViola.it ha parlato anche dell'aspetto tecnico della trattativa riguardante Dusan Vlahovic. Questa la sua risposta alla domanda se la mancanza di un vice del classe 2000 in rosa avrebbe potuto influenzare la trattativa: "Per assurdo quest'anno è l'anno dove la Fiorentina sta dando dei segnali tecnici e sportivi fantastici, giocando un gran calcio. Italiano ha in mano una squadra piacevolissima, ma probabilmente l'unico che sta patendo un pochino, perché ha meno continuità realizzativa del solito, è Vlahovic. Prima il gioco era finalizzato solo su di lui, mentre oggi c'è armonia. Non è che la Fiorentina può fare a meno di Vlahovic, ma in questo sistema non è prioritario così come non lo era Ronaldo alla Juventus, non lo è al Manchester United e la stessa cosa vale per Messi al PSG. La Fiorentina potrebbe permettersi di giocare con un altro calciatore che non sia Vlahovic".

