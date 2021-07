ANTOGNONI, Prova a fare chiarezza: le richieste

"Non ho fatto causa alla Fiorentina, questa è un’altra delle falsità messe in giro sul mio conto. Io non sono contro la Fiorentina, semmai sono contro questa società che mi ha abbandonato". Una delle notizie più lette su queste pagine è quella lanciata da Repubblica.it dove Giancarlo Antgnoni accompagnato dagli avvocati Massimo Aragiusto e Daniela Cantisani, ha provato a fare chiarezza dopo il clamore sollevato dal documento inviato alla Fiorentina e riportato da Firenzeviola per reclamare alcune questioni contrattuali. CLICCA QUI per leggere tutti i dettagli.