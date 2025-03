Anche il Viola Park colpito dal maltempo: campi allagati e pioggia dentro la struttura

vedi letture

La città di Firenze ha passato ore e minuti di tensione, molte parti della città sono in situazione d'emergenza per quanto riguarda il meteo. Per quanto riguarda le strutture del mondo Fiorentina, anche al Viola Park nella giornata di oggi si sono registrate problematiche inevitabili portate dal maltempo, con la pioggia che ha completamente sommerso d'acqua e reso inagibili diversi campi da gioco del centro sportivo di Bagno a Ripoli. Di oggi pomeriggio è la notizia di una situazione critica anche all'interno del bar del centro sportivo con la pioggia che, passando dal soffitto, cade dentro i saloni. CLICCA QUI per leggere l'approfondimento di FV.

LEGGI ANCHE: Maltempo, al Viola Park di Bagno a Ripoli piove dentro il bar