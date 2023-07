AMRABAT, TRA TRATTATIVE E INTENZIONI CHIARE: SULLO SFONDO È ATTESO IN RITIRO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dopo tre stagioni con la maglia della Fiorentina Sofyan Amrabat potrebbe dire addio in questa sessione di mercato. Non è una novità che il calciatore, dopo aver disputato la sua miglior stagione da quando è approdato sulle sponde dell'Arno, abbia voglia di confrontarsi con palcoscenici più blasonati e provare quindi una nuova avventura in un top club. Nella giornata di oggi qualche indicazione sul suo futuro l'ha data il fratello-agente Nordin Amrabat che ha detto "Sofyan sta trattando con alcuni club e presto conoscerete le sue scelte. Le sue intenzioni sono quelle di restare in Europa, ma su di lui ci sono anche squadre arabe e lì ci sono club che pagano molto bene".

Ribadita la volontà di restare in Europa, in Spagna si è parlato prima del pressing del Barcellona e più recentemente quello dell'Atletico Madrid, dall'Inghilterra ci sarebbe in pole il Manchester United e più sullo sfondo il West Ham, mentre dalla Germania si è registrato negli ultimi giorni l'interesse del Bayern Monaco. Inoltre non sono state smentite le attenzioni che l'Arabia ha mostrato verso l'ex Hellas Verona. Su tutti l'Al Ahly, club saudita che di certo non baderebbe a spese per portare il centrocampista nel campionato saudita, accontentando la Fiorentina nelle sue richieste. La società viola non vorrebbe scendere sotto la soglia dei 30 milioni, ma ancora nessuno sembra essersi fatto avanti concretamente con un'offerta ufficiale.

Bisognerà vedere se Amrabat disputerà i primi giorni di preparazione e attenderà sviluppi dal mercato direttamente dal ritiro viola, oppure deciderà di disertare la convocazione tra quattro giorni, aprendo un vero e proprio braccio di ferro con la società viola. Le sensazioni che si respirano sono comunque positive, i rapporti tra le parti sono distesi. Tant'è che nella giornata di ieri il dg Joe Barone ha detto che ha sentito al telefono Amrabat e gli ha detto che la Fiorentina lo aspetta in ritiro. Il tempo stringe e il momento delle scelte è arrivato: la speranza è che si trovi una soluzione che accontenti tutti in periodi brevi, per poter permettere, in un secondo momento, agli uomini di mercato viola di buttarsi di nuovo sul mercato per trovare un degno sostituto.