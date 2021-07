AMICHEVOLE, Il probabile undici e le alternative

C'è attesa per vedere all'opera la prima Fiorentina di Italiano che in questi primi giorni ha provato tante alternative. La formazione più probabile è il 4-3-3 con Dragowski; Venuti, Milenkovic, dalle mura, terzic; Bianco, Duncan, Benassi; Callejon, Vlahovic, Sottil.Anche se tra le alternative (magari un tempo per formazione, cui fare innesti via via) c'è quella con Dragowski; Lirola, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Bianco, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil. Possibile spazio a centro difesa per la coppia Milenkovic-Igor provata anche ieri.