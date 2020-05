AMERINI A FV, Cutrone può partire. Vlahovic giovane

L'ex centrocampista viola Daniele Amerini è stato contattato ieri da FirenzeViola.it per commentare vari temi tra cui il futuro dell'attacco gigliato: "Penso che la Fiorentina abbia tutte le carte in regola, con Commisso, Barone e Pradè, per fare un ottimo mercato. Belotti è un grande nome ma, a prescindere da chi sarà, una punta è necessaria. Serve il Batistuta della situazione, quello che fa tanti gol. Vlahovic è un giovane di prospettiva, però appunto è ancora all'inizio. Pure Cutrone è bravo, ma non ha tutti questi gol in canna e potrebbe andare via. Oppure potrebbe essere mandato Vlahovic a fare esperienza in Serie A. Anche se non credo sia nelle intenzioni della Fiorentina, il serbo diventerà grande giocatore".

