AMBIZIONI E SPERANZE

In assenza di prese di posizione pubbliche hanno pensato i tifosi a fissare il traguardo, almeno quello più sperato, fosse solo per intonare un coro nei confronti di un tecnico che pare aver già conquistato una larga fetta di pubblico. E d’altronde anche se di questi tempi pensare a obiettivi potrebbe pure essere prematuro, anche perché il grosso del mercato deve ancora essere stabilito, è inevitabile pensare che a livello mentale probabilmente sarà proprio il tecnico il primo a chiedere ai suoi di alzare l’asticella delle ambizioni.

Niente che debba riguardare per forza una tabella punti da mantenere in campionato, forse qualcosa di più sottile, di più mentale. Un limite personale che ogni singolo sarà chiamato a superare da un allenatore che ha già ampiamente chiarito come gli obiettivi debbano restare ambiziosi. Che si tratti di trovare quell’identità di gioco ricercata o semplicemente un divertimento e una spensieratezza che questa Fiorentina non ha mai vissuto.

Al resto dovrà poi pensare la società, almeno in sede di trattative, ma intanto già l’atteggiamento della guida tecnica sembra aver convinto la squadra, come del resto conferma la cautela di Bonaventura (“pensiamo alla salvezza, poi vedremo strada facendo”) ma anche la voglia di rilanciarsi di Saponara. Oggi, nella seconda amichevole stagionale, ci sarà tempo e modo di provare ancora gli schemi messi a punto negli allenamenti di Moena, ma è indubbio che la nuova Fiorentina di Italiano ha già mosso i primi passi. E Il fatto che la tifoseria torni a sperare in un ritorno europeo ne è la conferma.