Amatucci sulla Fiorentina: "Pioli un grande tecnico, i tifosi stiano tranquilli"

Così il centrocampista viola, in prestito al Las Palmas, Lorenzo Amatucci a FirenzeViola.it sull’inizio di stagione della Fiorentina: "Io penso che sia una squadra costruita bene, con giocatori forti. Credo che comunque la società abbia fatto tanti cambiamenti: ha preso tanti ragazzi giovani per cui ci vorrà un po' più di tempo perché riescano a trovare i meccanismi giusti. Pioli è un grande allenatore, ha esperienza e sa come far giocare le sue squadre. Sono convinto che presto si vedranno i risultati. I tifosi non devono essere preoccupati".

