ALLENATORI-ACF, Due ex viola in più "sulla piazza"

In attesa del nome del nuovo tecnico, con diverse possibilità ancora aperte viste le complicazioni per Gattuso che sembrava già fatto, la Fiorentina a giugno dirà definitivamente addio ai due allenatori ancora sotto stipendio. Ovviamente lo è ancora Beppe Iachini che sabato terminerà la sua seconda e ultima stagione alla Fiorentina, ma è in scadenza anche Vincenzo Montella che nel frattempo si guarda intorno. Non lo è più ovviamente Cesare Prandelli, terzo allenatore messo sotto contratto dai viola in questo biennio, che però si è dimesso ormai da fine marzo e non è dunque più tesserato e pagato dal club. In evidente difficoltà, aveva preferito lasciare per il bene della Fiorentina e di sicuro le parole ingenerose uscite nei suoi confronti di questi giorni di giocatori e tesserati viola in generale certo non lo avranno tirato su. Il suo era stato un addio al calcio praticamente ma vedremo se lo troveremo in un altra veste.

Vincenzo Montella si è rimesso sul mercato da qualche mese, rilasciando anche la prima intervista, ed ora è accostato alla panchina del Sassuolo anche se ha in Italiano il rivale più forte. In questi mesi l'ex tecnico, che ha preferito non ascoltare le sirene provenienti dagli Emirati Arabi, ha fatto spesso ritorno a Firenze e proprio nei giorni scorsi è stato avvistato in città. Per quanto riguarda Beppe Iachini invece il finale in crescendo alla Fiorentina e la seconda salvezza consecutiva rilanciano il tecnico marchigiano. Rocco Commisso voleva addirittura riconfermarlo ancora, ma Iachini ha capito di aver chiuso il ciclo viola a testa alta ed ha declinato l'invito: di sicuro non faticherà a trovare una nuova squadra.