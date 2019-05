ALLENAMENTO CONCLUSO AL FRANCHI. RIVIVI IL LIVE DI FV

18:20: Concluso definitivamente l'allenamento con i viola che abbandonano il terreno di gioco e, con loro, i tifosi che lasciano gli spalti.

18:18: Tanti applausi per i giocatori della Fiorentina che a fine allenamento si sono diretti verso i tifosi ed hanno lanciato loro le maglie come si può vedere nel video di FirenzeViola.it. Infine anche Federico Chiesa, nella foto di FirenzeViola.it si è recato sotto la Maratona per regalare anche la sua numero 25.

18:15: Alcuni giocatori stanno portando via la porta dal centro del campo. L'allenamento sta giungendo nelle sue ultime battute.

18:10: La partitella conclusiva della Fiorentina sta giungendo al termine e pian piano stanno cominciando ad abbandonare lo Stadio Artemio Franchi anche i tifosi giunti qui quest'oggi molto numerosi.

17:53: Serie di massaggi muscolari con il preparatore per Kevin Mirallas, che ha interrotto anzitempo l'allenamento. Tutto comunque sembra essere stato programmato dallo staff medico viola.

17:50: Tra le curiosità di quest'oggi c'è anche la maschera che sta utilizzando il capitano della Fiorentina German Pezzella.

17:40: Tanti i giovani presenti all'allenamento odierno: ci sono Hanuljak, Ferrarini ed Antzoulas oltre al solito Montiel.

17:35: È giunto allo Stadio Artemio Franchi anche Andrea Della Valle, qui nella foto di FirenzeViola.it in parterre a seguire l'allenamento della squadra. Come anticipato era già arrivato al centro sportivo "Davide Astori" ed adesso ha voluto ancor di più essere vicino alla squadra assistendo a pochi bassi dal campo all'allenamento dei viola.

17:30: Continuano ad arrivare sempre più tifosi per sostenere i viola e caricarli in vista dello scontro salvezza: sono circa 1000 le persone presenti sugli spalti.

17:25: Kevin Mirallas si sta allenando regolarmente con il gruppo. Questo è quanto emerge dai primi minuti di allenamento che la squadra sta svolgendo allo Stadio Artemio Franchi.

17:23: Nessun fischio e tanti incitamenti. È questa la risposta dei tifosi della Fiorentina in vista di questo ultimo incontro di campionato di domenica contro il Genoa che potrebbe dare la salvezza ai viola. A bordo campo presente Pantaleo Corvino a seguire l'allenamento e invece, nel parterre, Gino Salica e Giancarlo Antognoni.

17.16: È arrivato il tanto atteso momento. La squadra viola sta facendo il suo ingresso in campo ed a breve inizierà l'allenamento sotto la direzione di Vincenzo Montella, al quale è stata appena ridotta la squalifica ad una sola giornata che gli impedirà comunque di essere in panchina domenica contro il Genoa (LEGGI QUI).

16:50: Manca sempre meno alle 17:00, orario previsto per l'inizio dell'allenamento della squadra di Montella e i sostenitori della Fiorentina stanno aumentando a vista d'occhio. Clima davvero caldo quest'oggi a Firenze ed i tifosi cercano riparo nelle zone d'ombra dello stadio, ma il numero è cresciuto intorno ai 500 presenti.

16:45: Continuano ad arrivare i tifosi al Franchi per sostenere e stare vicini alla squadra. Sono già 350 circa le persone sugli spalti ad un quarto d'ora dall'orario previsto per l'inizio dell'allenamento della squadra viola.

16:30: I cancelli della Maratona sono stati aperti adesso e sono già circa 300 i tifosi che hanno preso posto sulle gradinate per seguire il lavoro della squadra di Montella, in programma alle ore 17. La Fiorentina, dopo l'allenamento odierno, andrà in ritiro e ci resterà fino alla partita di domenica. Queste le foto e i video di Firenzeviola.it del pomeriggio al Franchi.