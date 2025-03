Alle 15:00 c'è Napoli-Fiorentina, ecco dove potrete vedere il match in tv

vedi letture

Dopo il ko di Atene nella gara di andata degli ottavi di finale di Conference League contro il Panathinaikos, la Fiorentina questo pomeriggio, fischio d'inizio alle ore 15:00, affronterà il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Il match, valido per la 28° giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva su Dazn. Radio FirenzeViola per la radiocronaca a cura del nostro inviato nel capoluogo campano Andrea Giannattasio e FirenzeViola.it per la diretta testuale della gara.