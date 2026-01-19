Al Viola Park si pensa già al Cagliari: squadra in campo oggi, domani libero

vedi letture

Dopo il convincente successo del Dall'Ara contro il Bologna di Vincenzo Italiano, raggiunto grazie alle reti di Rolando Mandragora e Roberto Piccoli, la Fiorentina tornerà ad allenarsi al Viola Park nella giornata di oggi, cosa che non accadrà martedì: infatti lo staff di Vanoli e il tecnico stesso hanno deciso di lasciare la squadra a riposo martedì, mentre nel pomeriggio al Viola Park è previsto il consueto allenamento di scarico (per chi ha giocato ieri). Inizia così la settimana che porterà a Fiorentina-Cagliari, sfida in programma sabato alle ore 18 al Franchi.