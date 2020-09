AGUDELO, 63 MINUTI E GIÀ IN USCITA: ACF E GENOA AL LAVORO

Sessantatre minuti. Tanto potrebbe essere durata l'avventura di Kevin Agudelo alla Fiorentina, arrivato a gennaio da Genoa in prestito per 18 mesi con riscatto condizionato dalle presenze. Un minuto subito contro la Juventus il 2 febbraio poi il giocatore non è stato più preso in considerazione e- lockdown a parte- ha dovuto aspettare il 15 luglio per i 7 minuti contro il Lecce mentre ha giocato 55 minuti l'ultima giornata con la Spal, quando - a salvezza ottenuta - Iachini ha voluto dare a tutti un'occasione epr farsi vedere. Con l'arrivo di Bonaventura (domani sarà il giorno giusto?), la permanenza di Benassi e l'ipotesi di un regista come Torreira (che non è dato ancora per perso nonostante la concorrenza del Torino), la mediana - che conta anche Castrovilli, Pulgar, Amrabat e Duncan - diventa troppo trafficata perché il colombiano speri di essere protagonista. Ecco che allora Fiorentina e Genoa, proprietaria del cartellino, per non perdere un talento come quello del colombiano che aveva comunque impressionato in alcune gare in rossoblù, come appreso da Firenzeviola, stanno lavorando per mandarlo in prestito in un'altra squadra, molto probabilmente allo Spezia neopromosso in serie A per il quale il giocatore sarebbe un ottimo innesto. Le società sono dunque al lavoro.