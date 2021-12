Tra le notizie più lette di giornata non è passata certo inosservata la presenza a Firenze, ieri, di Alessandro Lucci, procuratore tra gli altri di Gianluca Scamacca. L’attaccante del Sassuolo è il candidato forte per prendere il posto di Dusan Vlahovic, se e quando il serbo lascerà Firenze. CLICCA QUI per leggere l'intera notizia.