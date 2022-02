ACF FEMMINILE, Che beffa: la Lazio fa 2-2 al 90'

Pareggio-beffa per la Fiorentina Femminile al Bozzi contro la Lazio. Per due volte in vantaggio è stata in entrambe i casi raggiunta dalle biancocelesti che fanno 2-2 al 90' e portano via così un punto che lascia l'amaro in bocca alla squadra di Panico. Nel primo tempo Boquete al 39' aveva portato in vantaggio le viola ma la gioia durava appena due minuti perché al 39' arrivava il pari di Visentin. Nella ripresa Sabatino porta di nuovo in vantaggio le viola al 61' e stavolta il pari arriva ad un passo dal triplice fischio, al 90' con il gol sempre di Visentin.