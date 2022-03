ACF FEMM., In zona retrocessione: va in ritiro

Ieri la sconfitta con la Sampdoria dell'ex Cincotta ha spinto la Fiorentina Femminile verso il baratro: ora è terzultima a 15 punti (gli stessi del Napoli). Mai così in basso dalla sua nascita, quando fece invece da apripista alle squadre femminili nel calcio professionistico. Dal primo anno ha sempre lottato per scudetto, coppe e supercoppe, oltre che per la Champions. Nelle ultime stagioni però troppe straniere, problemi di Covid e infortuni, oltre che troppi cambi continui nella rosa, anche a campionato in corso, hanno compromesso i risultati anche se lo scorso anno la squadra riuscì a classificarsi quarta nascondendo alcuni evidenti limiti. Limiti e problemi che stanno tornando a galla in questa stagione, quando sulla panchina è arrivata la ex Patrizia Panico, che era stata una delle testimonial della neonata ACF Women's a suo tempo, e nonostante la doppia cifra di gol della Sabatino e l'arrivo della Giacinti. "La situazione è critica, non escludiamo di portare la squadra in ritiro", ha detto ieri il ds Mazzoncini ed oggi puntualmente è arrivata appunto la decisione: squadra in ritiro.

LA DECISIONE DELLA SOCIETÀ