ACCIDENTI AL PEGGIO: I NUMERI HORROR DEGLI ESUBERI

La Fiorentina a breve dovrà fare i conti coi suoi separati in casa. Ci riferiamo a quei giocatori che in questo primo atto di stagione non sono riusciti a imporsi o a ritagliarsi uno spazio all’interno delle gerarchie di Vincenzo Italiano. A confermarlo sono i numeri, che per qualcuno di loro risultano quanto mai sconfortanti, specie in rapporto ai presupposti.

È il caso di Pierluigi Gollini, prelevato a luglio per fare il titolare e poi ritrovatosi ad assistere alle prestazioni di Pietro Terracciano quasi sempre dalla panchina. Già, perché sono appena 720 i minuti raccolti dall’ex Tottenham, vale a dire circa un terzo delle occasioni totali (una media di 8 gare su 23). E parliamo comunque dell'esubero più utilizzato.

Il secondo per "consumo" in questo deludente elenco è Youssef Maleh, apparso dapprima intoccabile e arresosi in seconda battuta a un declino sorprendentemente costante: sono 546 infatti i minuti collezionati dal marocchino (circa 6 partite totali su 23). Terzo? Alfred Duncan, con 397’ (4 sfide su 23), seppur propositivo allorché chiamato in causa.

Infine troviamo Luca Ranieri, con 180’ (dunque 2 incontri su 23), Marco Benassi, 93’, e Szymon Zurkowski, 77’. In linea generale i calciatori succitati risultano per impiego: Gollini 16°, Maleh 20°, Duncan 21°, Ranieri 23°, Benassi 24°, Zurkowski 26°. Numeri horror che a gennaio dovranno necessariamente portare la società di viale Manfredo Fanti a delle attente riflessioni.