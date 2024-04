A BERGAMO SPAZIO AI BIG CON BELOTTI E NICO IN TESTA, JACK DALLA PANCHINA?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 21 al Gewiss Stadium arriva il momento verità per Atalanta e Fiorentina: una delle due andrà in finale di Coppa Italia, raggiungendo la Juventus all'Olimpico il 15 maggio, l'altra dovrà dire addio ad una delle tre competizioni nelle quali sono ancora impegnate, uniche due tra le 20 di serie A. I due allenatori cercheranno di mettere in campo le due formazioni migliori, anche se Gasperini, come ha confermato il suo vice Gritti che domani lo sostituirà in panchina, deve rinunciare a Toloi e Holm infortunatosi con il Monza, nell'elenco viola manca il solo Nzola.

Si riparte dallo 0-1 La Fiorentina è avanti di un gol dall'andata ma anche la semifinale tra Lazio e Juve insegna che non si può confidare nel vantaggio e di sicuro Italiano non vorrà una squadra che resta a guardare. Ecco che dunque il tecnico si affiderà ai big rimasti a riposo, per recuperare le forze, con la Salernitana.

Probabile undici viola Davanti a Terracciano dovrebbero tornare Dodo, Milenkovic (in coppia con Ranieri o Quarta) e Biraghi, a centrocampo dentro Arthur in coppia con Mandragora (match winner dell'andata), Gonzalez e Beltran sulla trequarti con il protagonista di Salerno Kouame (entrato solo al 70' perché stanchissimo, ma se se la sentirà toccherà di sicuro all'ivoriano in stato di grazia) dietro a Belotti che ha potuto recuperare. Domani toccherà a lui cercare di sbloccare la "macumba" del gol visto che gli altri attaccanti stanno tornando a segnare. Bonaventura, il più acciaccato per via della caviglia malconcia, partirà probabilmente dalla panchina.

ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI:

ATALANTA (3-4-1-2): 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti, 4 Hien, 23 Kolasinac; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 13 Ederson, 22 Ruggeri; 7 Koopmeiners; 59 Miranchuk, 90 Scamacca. A disp: 1 Musso, 31 Rossi, 42 Scalvini, 43 Bonfanti, 33 Hateboer, 20 Bakker, 25 Adopo, 8 Pasalic, 10 Touré, 17 De Ketelaere, 11 Lookman. Allenatore: Gritti (Gasperini squalificato).

FIORENTINA (4-2-3-1): 1 Terracciano; 2 Dodo, 4 Milenkovic, 16 Ranieri, 3 Biraghi; 6 Arthur, 38 Mandragora; 10 Gonzalez, 9 Beltran, 99 Kouame; 20 Belotti. A disp: 53 Christensen, 30 Martinelli, 22 Faraoni, 33 Kayode, 65 Parisi, 37 Comuzzo, 28 Martinez Quarta, 8 Lopez, 17 Castrovilli, 5 Bonaventura, 32 Duncan, 72 Barak, 19 Infantino, 11 Ikoné, 7 Sottil. Allenatore: Italiano.