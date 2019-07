THEREAU, Episodio curioso a Moena. Bigica grida...

Un episodio curioso è successo durante la seduta mattutina di allenamento in corso a Moena. Nel riprendere i giovani viola che si erano fermati un po' troppo a lungo per la pausa tra un esercizio e l'altro, il tecnico Emiliano Bigica ha sottolineato con veemenza come il primo della fila fosse sempre Cyril Thereau. "È sempre lui il primo! Sempre lui!" il rimprovero che Bigica ha rivolto ai suoi. Sintomo dell'impegno che il francese il cui futuro è tutt'altro che scritto mette sempre in allenamento.