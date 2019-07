LIVE FV, 2° Giorno di ritiro: seduta finita. Veretout...

11.25 - Allenamento finito: dopo poco più di un'ora e mezzo di seduta

11.20 - Rientrati tutti tranne Hancko e Vlahovic che sono rimasti in mezzo al campo a fare qualche lancio dalla lunga distanza

11.17 - Anche il secondo gruppo di calciatori sta rientrando negli spogliatoi. Hanno svolto lo stesso lavoro degli altri: esercizi di possesso palla e partitella

11.15 - SImpatico siparietto tra Dragowski e un tifoso viola avvenuto mentre il polacco tornava al Centro Sportivo dopo aver rilassato i muscoli nel fiume Avisio. Il portiere sollecitato da un tifoso circa la sua voglia di rimanere a Firenze, ha confermato di voler restare aggiungendo alla sua affermazione il pollice in segno di conferma.

11.00 - Il secondo gruppo di giocatori si sta allenando sul campo e sta svolgendo i medesimi esercizi del primo gruppo.

10.51 - Veretout non si allena. Non è entrato in campo neanche con il secondo gruppo

10.50 - Il primo gruppo di calciatori che ha svolto precedentemento l'allenamento è andato a rilassare i muscoli nel fiume Avisio poco fa. Clicca qui per vedere il video realizzato da FirenzeViola.it

10.40 - Arrivato ieri in serata insieme a Teracciano, anche Gabriele Gori si è aggregato aòl gruppo che sta svolgendo questo ritiro a Moena. Eccolo qui nella foto di FirenzeViola.it

10.30 - I portieri, rimasti in campo, stanno svolgendo una parte di recupero in cerchio (Clicca qui per vedere la foto)

10.20 - Finita la partitella i giocatori rientrano verso la palestra e solamente i portieri rimangono in campo ad allenarsi

10.10 - La squadra si è spostata nella metà campo dei portieri dove è stato costruito un campino di breve lunghezza con le porte 11. SI sta svolgendo una partitella con le sponde laterali e proprio dietro le porte . A difendere quest'ultime ci sono Dragowski e Terracciano

9.55 - A differenza di ieri Gaetano Castrovilli si sta allenando in gruppo. Nel primo allenamento aveva fatto allenamento differenziato mentre stamattina per adesso sta svolgendo gli esercizi in campo con una parte del gruppo. Bisognerà vedere se farà tutto l'allenamento con i compagni oppure proseguirà diversificando il suo lavoro.

9.50 - Una parte del gruppo si è spostata in campo e sta eseguendo esercizi di possesso palla. Veretout per adesso rimane in palestra con altri gioatori

9.45 - Sotto gli occhi di Vince; zo Montella un gruppo di giocatori sta eseguendo degli esercizi sulla scaletta; mentre altri stanno proseguendo l'attivazione muscolare in palestra.

9.40 - I portieri sono già in campo e hanno iniziato il loro allenamento. Mentre il resto della squadra è in palestra per il solito risveglio muscolare (CLICCA QUI per vedere i portieri a lavoro)

E' iniziato alle 9.30 in punto il secondo giorno di allenamento per l'ACF Fiorentina qui al Centro Sportivo Cesare Benatti.