GORI, Diverse offerte per lui: difficile ipotesi Livorno

È uno dei protagonisti del ritiro di Moena della Fiorentina due, il giovane attaccante Gabriele Gori. Il classe '99, dopo l'avventura a Foggia e a Livorno lo scorso anno con pochi minuti ma discrete soddisfazioni in quanto a gol, adesso attende lumi sul proprio futuro. La scelta di non portarlo negli USA è stata presa autonomamente da Vincenzo Montella, che per scelta tecnica ha deciso di portare solo due attaccanti in terra statunitense. Il giocatore però non si è abbattuto e continua a lavorare con serietà con Emiliano Bigica.

Su di lui si sono già proposte varie squadre ma non c'è fretta: il calciomercato quest'estate si concluderà il 31 agosto e di tempo ancora ce n'è. Le offerte sono arrivate anche dalla Serie A ma il giocatore preferirebbe una soluzione in Serie B. Difficile, se non impossibile, l'ipotesi Livorno dal momento che l'allenatore non è cambiato e le possibilità di giocare avute la scorsa stagione sono state poche. La volontà è comunque quella di giocare nella serie cadetta: lui e l'agente Pastorello stanno valutando le proposte ed accetteranno l'ipotesi che più di tutte permetterà a Gabriele Gori di giocare e dimostrare le sue qualità.