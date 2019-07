FOTO FV, Viola in campo per il riscaldamento

Dopo i portieri, la Fiorentina è entrata in campo per il riscaldamento in vista della sfida delle 17 con il Benevento. Partita che potrete seguire anche con la diretta testuale di Firenzeviola che vi terrà aggiornati azione per azione. Questo sarà il test più importante per la Fiorentina 2 visto che il Benevento ha battuto addirittura il Napoli a Dimaro. In attesa delle formazioni ufficiali, nelle fila viola dovrebbe giocare Thereau con i giocatori più esperti.