FINITA PRIMA SEDUTA A MOENA: VERETOUT SI INFORTUNA?

18.47 - Terminato il primo allenamento a Moena della Fiorentina.

18.46 - Durante la partitella nel primo allenamento della Fiorentina a Moena, Jordan Veretout ha subito un brutto contrasto con Bryan Dabo. Il centrocampista francese si è subito toccato la caviglia ma ha continuato a giocare fino alla fine. Per sua fortuna l'allenamento si è concluso in tempi brevi. Mister Vincenzo Montella si è subito avvicinato al giocatore dolorante che a sua volta ha indicato il punto in cui ha preso la botta. In seguito il giocatore ha abbandonato il campo zoppicando con le mani sul volto.

18.29 - Il gruppo che in precedenza stava facendo la partitella con la meta adesso ha cambiato esercizio. Si sta svolgendo una partitella a 4 mini porte laterali.

18.17 - Gaetano Castrovilli lascia il campo da gioco per andare in palestra e continuare le sue terapie differenziate.

18.05 - Pietro Terracciano è un nuovo giocatore della Fiorentina e in questi minuti partirà in viaggio per Moena per aggregarsi ai suoi compagni, dopo aver sostenuto le visite mediche in mattinata a Roma. Viaggerà con Gabriele Gori, richiamato dalla Fiorentina dopo la partenza. Clicca qui per le foto realizzate da FirenzeViola.it dei due giocatori in partenza da Campo di Marte

18.00 - La rosa rimane sempre divisa in due parti: un gruppo sta svolgendo una partitella dove si deve fare meta col pallone. Mentre l'altra parte sta svolgendo la parte atletica.

17.50 - Mentre la squadra si sta allenando divisa in due gruppi, Gaetano Castrovilli si sta allenando a parte e non con gli altri. Allenamento differenziato per il giovane viola che è al suo primo ritiro in Val di Fassa (Clicca qui per vedere il video)

17.40 - Il gruppo che si sta allenando in una parte di metà campo sta svolgendo delle mini-azioni senza avversari che si concludono con un tiro in porta. Il primo gol della stagione nell'allenamento lo ha segnato Riccardo Saponara. Successivamente in gol è andato anche Veretout che è stato applaudito dal pubblico

17.35 - La squadra attualmente è divisa in due gruppi: una parte sta lavorando in angolo con Montella con esercizi di passaggi; mentre l'altra parte si sta allenando con lo staff del mister in mezza parte di campo.

17.30 - I primi applausi alla Fiorentina di Montella sono arrivati poco fa quando la squadra ha iniziato il riscaldamento con i classici giri di campo ed è passata sotto la tribuna. Clicca qui per vedere il video realizzato da FirenzeViola.it

17.20 - Primo allenamento che è iniziato in questi istanti nel ritiro di Moena. Dopo appena cinque minuti dall'inizio, il centrocampista francese Jordan Veretout è già stato preso di mira dal alcuni tifosi che hanno iniziato subito a contestarlo. "Buffone" l'epiteto con che i tifosi hanno ripetuto al giocatore non appena è entrato sul terreno di gioco.

17.10 - Mentre alcuni giocatori sono scesi a bordo del terreno di gioco per continuare la fase di riscaldamento, incomincia a popolarsi la tribuna. Sono circa 200 i tifosi presenti a questa seduta di allenamento

16.48 - Ancora i giocatori non sono entrati in campo ma stanno ultimando la fase di pre riscaldamento e attivazione delle gambe in palestra

Per l'ottavo anno consecutivo la Fiorentina si ritrova a Moena per iniziare la stagione con il classico ritiro precampionato. Inizia oggi l'avventura della nuova Viola targata Rocco Commisso, con la squadra che tra pochi minuti inizierà ad allenarsi presso il campo Cesare Benatti.