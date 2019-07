DUELLO A DISTANZA VLAHOVIC-SIMEONE. SOTTIL E MELI SI METTONO IN MOSTRA

La Fiorentina ha disputato oggi la sua prima amichevole stagionale con la Selezione Val di Fassa. Un test che va sicuramente preso con le molle considerando il risultato finale di 21-0. Comunque è stato un match che è servito per prendere ritmo partita nelle gambe e per testare la forma fisica dei giocatori dopo i primi giorni di ritiro. Da segnalare la presenza del braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone, arrivato in Val di Fassa poco prima della partita. Quest’ultimo ha seguito la partita in mezzo ai 300 tifosi presenti sugli spalti. Vari i siparietti tra lui e il pubblico viola (CLICCA QUI per la notizia) tra chiamate vocali in diretta con Rocco Commisso e cori che acclamavano lui e la proprietà americana. In evidenza ci sono le parole del braccio destro del tycoon che ha ribadito la linea guida di Rocco: Chiesa rimarrà a Firenze (LEGGI QUI le sue dichiarazioni).

La gara, come si può capire dal risultato, è stata totalmente a senso unico. Il modulo è stato sempre lo stesso per tutte e due i tempi: Montella sembra aver scelto per il 4-3-3. Spicca nel primo tempo la tripletta di Vlahovic (con un terzo gol di tacco al volo che ha lasciato tutti a bocca aperta). L’attaccante serbo sta vivendo a pieno questo ritiro moenese tanto è che lui, in conferenza stampa dopo la gara lo ha commentato così: “Io arrivo per primo e vado via per ultimo perché se vuoi diventare un vero giocatore devi lavorare più di tuti. Io faccio sempre così, è il mio stile”.

Nel secondo tempo il suo posto lo ha preso il Cholito Simeone che gli ha risposto siglando una doppietta ma comunque mangiandosi qualche rete in più occasioni. Da segnalare anche la prova di Riccardo Sottil che nel secondo tempo ha giocato esterno d’attacco. Il classe ‘99 non si è fermato un attimo macinando i km su quella fascia destra che lo ha portato a segnare una tripletta. Si è preso parte della scena anche Marco Meli che pur non essendo mai partito titolare, ha siglato ben 4 reti. Primo test andato. Ma le sfide amichevoli della Fiorentina avranno un tasso di difficoltà crescente. A partire dalla prossime: Real Vicenza, Bari e Benevento. Fino ad arrivare a Benfica e Arsenal che verranno incontrate all’International Champions Cup.