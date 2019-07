ALLENAMENTO IN USA LIVE

01:20 - Esercizi finali di potenziamento a terra per tutta la squadra che adesso prende la via degli spogliatoi. Prima della doccia crioterapia nella vasca di acqua ghiacciata. Domani gruppo libero con Montella che parlerà alle 12:30 locali (le 18:30 in Italia) e allenamento nel pomeriggio. Dopo le 19:00 americane anche un incontro alla Soccer House con alcuni giocatori di NBA e NHL.



01:00 - Montella mischia le squadre facendo cambiare le casacche a molti giocatori. In gruppo anche Milenkovic e Federico Chiesa



00:40 - Partitella a campo ridotto nella quale i giocatori sono chiamati a rispondere alle precise indicazioni di gioco di Mister Montella. Mentre una squadra, con la casacca giallo, attacca in 10 l'altra, che gioca con due uomini in meno, prova la fase difensiva.



00:25 - Per il grosso della squadra esercitazioni a metà campo, mentre un gruppetto più ridotto si allena con Nicola Caccia nelle conclusioni a rete. Tra questi Chiesa e Simeone con Hancko e Beloko sulla sinistra e Baez sulla destra



00:20 - Torello in mezzo al campo per la squadra divisa in due gruppi. Buon clima in gruppo come confermano scherzi e battute nel corso del torello



00:10 - Riscaldamento iniziale per la squadra con esercitazioni posturali e saltelli sul posto. Intanto nel pomeriggio su Charlotte tuoni e fulmini con conseguente pioggia, dunque la temperatura si è decisamente abbassata