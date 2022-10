ZHANG, Inter non in vendita. Inzaghi bravo a reagire

Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, dopo la vittoria dei nerazzurri ai danni del Viktoria Plzen, ha fatto chiarezza sulla possibile cessione della società. Queste le sue parole a Sky Sport: "Negli ultimi anni la società è sempre stata dentro certe speculazioni, in questo mercato ci sono tanti voci. Ci concentriamo su noi stessi, non sto parlando con nessun investitore e il club non è in vendita".

Su Inzaghi? Cosa ne pensa?

"L'allenatore dà un tocco, è molto resiliente ed in grado di superare le difficoltà. Abbiamo visto le qualità sue e della squadra per passare questo gruppo così difficile".