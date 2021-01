ZAVAGLIA, Kokorin ottimo ma rischioso. Il Papu...

Il noto procuratore Franco Zavaglia è intervenuto per parlare anche del calciomercato viola: "Kokorin? E' un ottimo giocatore, però io durante il mercato di gennaio non porterei mai in Italia giocatori che non hanno mai giocato nel nostro campionato, perché c'è chi si ambienta in un mese come gli argentini e chi invece impiega 3-4 mesi. Quindi bisogna sempre andare cauti quando si fa questo tipo di operazioni. La situazione viola? Purtroppo Commisso sta pagando un po' l'inesperienza di molti dirigenti, non è semplice assemblare un gruppo di giocatori che si adatti con le esigenze di allenatore e società. Papu Gomez? Se rimarrà all'Atalanta difficilmente giocherà, però i nerazzurri non vogliono rinforzare le altre squadre in corsa per la Champions League. L'ipotesi Fiorentina potrebbe essere una soluzione, bisogna vedere nello scacchiere dei viola come si inserirebbe. Credo che società come quella viola, come la Lazio o il Bologna avrebbero l'opportunità e la necessità di prendere uno come lui".