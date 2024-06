ZANIOLO, Indizio social: cancellate le foto col Gala

Fonte: di Niccolò Righi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In un duello di mercato che ricorda lo storico ultimo giro del gran premio di Digione tra Arnoux e Villeneuve, fatto di sorpassi e contro sorpassi, la Fiorentina e l'Atalanta si contendono fino all'ultimo Nicolò Zaniolo. Al momento la situazione è la seguente: i viola mettono sul piatto la formula che il Galatasaray preferisce (prestito con obbligo di riscatto), ma una cifra complessivamente inferiore rispetto ai 20 milioni che il club turco vorrebbe; viceversa i nerazzurri sarebbero disposti anche ad arrivare a quelle cifre, ma con una formula che al momento non sembra gradita alle latitudini di Istanbul (prestito con diritto). Una cosa però è certa: uno dei due club la spunterà e la fumata bianca è attesa in settimana. In primis perché il Galatasaray vorrebbe evitare di tirarla troppo per le lunghe e rischiare una svalutazione del giocatore. Inoltre, la volontà del ragazzo è chiara e ribadita qualche giorno fa ai taccuini de La Gazzetta: vuole tornare in Serie A.

A tal proposito l'assist arriva dal profilo Instagram dello stesso Zaniolo, che - al momento - ha cancellato tutte le foto che lo ritraevano con la classica maglia giallorossa del Gala. Un "indizio" social neanche troppo velato, con il classe '99 che si è messo virtualmente alla porta in attesa della prossima destinazione. Intanto l'ex Roma continua a godersi le vacanze toscane a Forte dei Marmi, assieme alla compagna e al figlio.