VOLPECINA, Iachini uomo vero. Nel '90 noi scippati

L’ex viola Giuseppe Volpecina, che alla Fiorentina ha giocato tra il 1989 e il 1991, ha parlato del momento attuale che sta vivendo il mondo del calcio, con un occhio di riguardo anche alla squadra attuale dell’amico Beppe Iachini (che oggi compie gli anni): “Beppe non ha mai avuto nulla da nascondere, è sempre stato uno lineare: è un combattente, un grande lavoratore, serio e coerente. Queste sono le sue doti. Lo era da calciatore e lo è da allenatore: lui bada al sodo. Non riesce a stare fermo in panchina, nessuno riuscirà a piegarlo. La finale di Coppa Uefa del 1990? Non meritavamo di perdere, abbiamo fatto due belle partite: siamo stati… “scippati”. Un augurio a Beppe Iachini? L’affetto che mi lega a lui non si può descrivere, non finirà mai: gli mando un grande abbraccio. Io penso che il campionato non riprenderà e per questo faccio un augurio ai tifosi viola per il prossimo anno”.