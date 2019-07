VITOR HUGO, Sorpasso del Palmeiras sul Besiktas

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il futuro di Vitor Hugo, difensore centrale di proprietà della Fiorentina, potrebbe essere di nuovo in patria e non in Turchia come si pensava. Nelle ultime ore infatti il Palmeiras, società brasiliana da cui l'hanno prelevato proprio i viola, avrebbe superato l'offerta del Besiktas: 5,5 milioni per un trasferimento a titolo definitivo, mentre al centrale andrebbero 1,8 milioni di ingaggio.