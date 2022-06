VITALE, Dal mercato ora 4-5 rinforzi. E su Italiano...

Pino Vitale, direttore sportivo tifoso viola, ha fatto il punto di casa Fiorentina, a partire dalla situazione legata al tecnico: "Italiano vorrà garanzie sulla squadra che verrà ma ha un contratto con la Fiorentina e lo onorerà. E cercherà di fare ancora meglio di quest'anno. La società sa che con la qualificazione in Conference League arrivano anche risorse economiche e credo che rinforzeranno la squadra. Per quanto riguarda Italiano, io farei sempre contratti di un anno. Quelli lunghi servono solo agli allenatori e non alle società. Mercato? Servono quattro-cinque elementi di spessore, a cominciare dal portiere. Terracciano non ha fatto male, ma non è un numero 1 importante: Vicario, Gollini e Carnesecchi sono tutti nomi adatti alla Fiorentina. In più serve un centrocampista se non si risolve la questione Torreira. E poi serve un centravanti a prescindere da Cabral".