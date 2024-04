VIOLA, Sventata rapina in casa di un giocatore durante la Conference

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Due ladri hanno provato a rapinare l'abitazione di un calciatore della Fiorentina nel corso della partita tra i viola e il Viktoria Plzen di ieri sera al Franchi finita 2-0 per la squadra di Italiano. I due malviventi, approfittando dell'assenza del calciatore per motivi di lavoro, conoscendo evidentemente i movimenti del trequartista ceco, hanno tentato di rapinare la sua abitazione a Firenze non riuscendo però nel loro intento.

Dopo aver rotto un vetro della casa, i due sono riusciti ad entrare ma sono stati messi in fuga dal sopraggiungere di un vicino del giocatore viola. I ladri mancati sono stati anche visti da un altro abitante del quartiere mentre stavano scappando in seguito all'arrivo del vicino di casa del calciatore. I ladri non sono riusciti a portare via niente dall'abitazione, con gli investigatori che stanno passando al vaglio i filmati delle telecamere di sicurezza presenti in zona per individuare i responsabili del gesto. A riportarlo è La Nazione.