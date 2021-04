VIOLA, Su DAZN 3 sfide con un solo abbonamento

Nel match valido per la 34ª giornata di campionato, la Fiorentina affronta in trasferta il Bologna domenica 2 maggio alle ore 15:00.



BOLOGNA-FIORENTINA domenica 2 maggio ore 15.00

DAZN e DAZN1

Pre partita, in diretta dallo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna con Marco Russo.

Telecronaca: Ricky Buscaglia e Roberto Cravero

Dal campo: Davide Bernardi

La partita potrà essere seguita in streaming su DAZN, così come la 35ª e la 37ª giornata della Viola!

Fiorentina-Lazio sabato 8 maggio ore 20:45

Fiorentina-Napoli domenica 16 maggio ore 12:30

Attiva ora DAZN. Guarda Bologna-Fiorentina e le sfide contro Lazio e Napoli con un solo abbonamento mensile! Disdici quando vuoi!