VIOLA PARK, Sabato con politici nazionali e sindaci

Sabato al Viola Park non ci sarà solamente il sindaco Dario Nardella tra gli ospiti. In programma c'è infatti un evento ben preciso che coinvolgerà tutti i sindaci della Città Metropolitana ma anche rappresentanti della politica nazionale e di istituzioni in generale. Incontro per mostrare l'andamento dei cantieri in quel di Bagno a Ripoli e illustrare gli effetti sulla realtà coinvolta.