VIOLA, La B quotata a 7,50: lotta Cagliari-Benevento

La dote costruita nella prima parte del campionato è ormai esaurita, dopo un 2021 finora a dir poco opaco: il Benevento è tornato a ridosso della terz'ultima piazza e per i bookmaker rischia grosso. Date ormai per spacciate Crotone e Parma, gli analisti di Planetwin365 restringono la lotta per la salvezza a Cagliari e Benevento, separate ora da soli tre punti. I sardi, in piena rimonta, sono dati a 2,30, i giallorossi hanno ancora un piccolo margine di favore e si giocano a 2,85. Per la verità, nella lotta salvezza è ancora invischiato anche il Torino, a 31 punti come il Benevento, ma le prestazioni recenti dei granata (che peraltro devono anche recuperare l'incontro con la Lazio) hanno convinto i bookmaker ad alzare la quota fino a 6,50, il che vuol dire salvezza più che probabile. Piuttosto tranquillo anche il terzetto di squadre a 33 punti: lo Spezia è a 5,00, Fiorentina e Genoa a 7,50.