VIOLA, 17 gol su 33 nel 2T: è 15^a con il 51% totale

La Serie A con 1,49 gol segnati in media nella seconda frazione di gara, è tra i big five quello in cui si segna di più dall’intervallo al triplice fischio. Unico a stare al passo, la Bundesliga tedesca (1,48): più staccate la Ligue 1 (1,34) e la Premier League (1,28), fanalino di coda la Liga (1,23 gol in media nei secondi tempi). E nel campionato dei secondi tempi, in testa c’è l’Inter: non poteva essere altrimenti. Anche se, in percentuale, non è la squadra che segna di più nella ripresa: in termini relativi, fa meglio il Sassuolo (70 per cento dei gol dal 45’ in poi contro il 69 per cento dell’Inter). Che però in totale ne ha segnati meno di quanto non abbia fatto l’Inter nei soli secondi tempi. La Fiorentina in questa speciale classifica si trova al 15° posto con 17 gol su 33 realizzati nella ripresa, ben il 51% del fatturato totale. Una squadra che dunque risulta essere abbastanza equilibrata nei due tempi. Di seguito la classifica completa:

Sassuolo - 30 gol nei secondi tempi su 43 gol totali - 70%

Inter - 45 su 65 - 69%

Napoli - 36 su 56 - 64%

Udinese - 19 su 30 - 63%

Spezia - 20 su 34 - 62%

Cagliari - 18 su 30 - 60%

Juventus - 32 su 54 - 59%

Benevento - 16 su 27 - 59%

Atalanta - 37 su 63 - 58%

Torino - 21 su 36 - 58%

Hellas Verona - 19 su 33 - 58%

Lazio - 24 su 42 - 57%

Genoa - 16 su 28 - 57%

Milan - 26 su 50 - 52%

Fiorentina - 17 su 33 - 51%

Bologna - 18 su 36 - 50%

Sampdoria - 18 su 37 - 49%

Parma - 12 su 25 - 48%

Crotone - 13 su 30 -43%

Roma - 21 su 51 - 41%