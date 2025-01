VIERI, Monza? Vittoria importante coi viola: si può salvare

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Christian Vieri, ex attaccante di Inter, Juventus e Milan, è intervenuto a margine della presentazione dell'album Panini. Queste le parole raccolte da TMW: "Tutti i bambini hanno fatto l'album, quindi... Mi ricordo che non riuscivo a trovare la figurina di Van Basten, dopo 20 anni ho ancora in mente questo episodio. Facevamo l'album in tutta Italia e anche oggi continua a essere di attualità".

Il Monza è tornato alla vittoria.

"Super importante, ottenuta poi contro la Fiorentina, che ne ha vinte tante anche lei. Dipende dal Monza ora, hanno cambiato l'allenatore e hanno le carte in regola per salvarsi. Ogni partita è una guerra".