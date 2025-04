Vieira: "Futuro? Non siamo salvi. Io non ho parlato con nessun altro club"

L'allenatore del Genoa, Patrick Vieira è entrato nel mirino della Roma per sostituire Ranieri che ha già annunciato l'addio alla panchina giallorossa. Impossibile per l'allenatore del Genoa dunque evitare domande sul suo futuro, in conferenza stampa: "Il futuro è sempre una cosa molto difficile nel calcio. Perché sappiamo tutti che la vita di un allenatore è nei 95 minuti. La cosa più importante è essere concentrati sul nostro obiettivo e il nostro obiettivo è rimanere in Serie A.

Abbiamo un nuovo presidente, abbiamo i tifosi che sperano di vedere il Genoa in Serie A anche l'anno prossimo. Matematicamente non è ancora raggiunto nulla e fino a questo non voglio perdere energia. La cosa che posso dire a voi è che io non ho assolutamente mai parlato con nessun altro club".