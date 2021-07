VIDEO, Vlahovic ai tifosi: "Pronto a firmare se..."

Il futuro di Dusan Vlahovic resta al centro dei pensieri dei tifosi della Fiorentina, soprattutto dopo averlo rivisto all'opera durante i primi giorni del ritiro di Moena. Nelle ultime ore è diventato virale sulle app di messaggistica tra i vari gruppi, un video dove si vedono gli stessi tifosi, che incrociando il giocatore per i consueti autografi di fine allenamento, hanno chiesto all'attaccante novità sulla firma del rinnovo, che ancora non è arrivato. La risposta è stata immediata: "Il rinnovo? Quando me lo offrono firmo". Parole che se da una parte fanno pensare a uno stallo nella trattativa e nei colloqui tra le parti, dall'altro suonano come una netta apertura del giocatore al prolungamento con la Viola.