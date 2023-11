VIDEO, Batistuta annuncia il suo ritorno in Toscana

FirenzeViola.it

Gabriel Omar Batistuta esprime la propria vicinanza al popolo toscano: "Sono in Argentina ma ho saputo dei problemi che ci sono stati in tutta la Toscana - ha detto l'ex attaccante della Fiorentina, che poi ha aggiunto -Vi voglio invitare sabato 18 allo stadio Castellani per aiutare la gente che ha sofferto e sta soffrendo. Proveremo a dare una mano noi che possiamo. Vi mando un abbraccio e spero di vedervi tutti al Castellani-.

Tramite la pagina Instagram movimentoshalom.italia, il re leone conferma la sua presenza all'amichevole di beneficenza che si giocherà sabato 18 novembre alle 21 al Castellani di Empoli. Un match organizzato dalla Nazionale Cantanti prima del tragico evento che ha colpito la Toscana, con un destinatario diverso per la solidarietà. Poi però tutti i soggetti coinvolti “di comune accordo, visto il difficile momento legato all’emergenza alluvione in Toscana hanno deciso di devolvere i fondi che raccoglieremo per la partita ”Metti in campo il Cuore” di sabato 18 novembre per le popolazioni della Toscana.