Social Sohm: "Grazie Parma, è difficile dire addio ma vado via con gratitudine"

Simon Sohm è ormai un nuovo centrocampista della Fiorentina e dopo l'ufficialità è volato in Inghilterra per raggiungere la squadra viola. Stasera ha voluto però congedarsi dal Parma, dove ha giocato per cinque anni. Ecco il bel saluto via Instagram al quale il club ducale ha risposto ringraziando: "Ai tifosi, agli abitanti di questa meravigliosa città.

Dopo cinque anni intensi e indimenticabili, è tempo per me di dire addio. È tutt’altro che facile per me scrivere queste righe, perché questa squadra, questo stadio e questi colori sono diventati una parte significativa della mia vita. Quando sono arrivato qui per la prima volta, non avrei mai immaginato quanto profondamente questo viaggio mi avrebbe plasmato. Un nuovo capitolo è diventato casa. I compagni di squadra sono diventati amici. I tifosi sono diventati una famiglia. Ho potuto vivere molti alti e bassi con voi in questi cinque anni. Ogni singolo momento, dentro e fuori dal campo, mi ha aiutato a crescere, sia sportivo che personalmente.

Un ringraziamento speciale va ai tifosi: ci avete sostenuto settimana dopo settimana, che le cose andassero bene o in difficoltà. Non dimenticherò mai la vostra passione, la vostra lealtà, il vostro instancabile supporto. E ultimo ma non meno importante: grazie a questa città. Mi avete accolto a braccia aperte, mi avete accettato come uno di voi e mi avete fatto sentire a casa. Porto con me tanti ricordi, incontri ed emozioni che conserverò per sempre nel mio cuore. È difficile dire addio, ma me ne vado con gratitudine, umiltà e tanto amore nel cuore. Connessi per sempre. SS".