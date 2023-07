VIDEO, BARONE: "NON TRATTIAMO LIVAKOVIC. NO OFFERTE PER AMRABAT. SU DIA E ZANIOLO..."

Fonte: Video di Tuttomercatoweb

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il direttore generale Joe Barone ha parlato all'uscita dall'assemblea di Lega a Milano. Ecco le sue parole sul mercato viola: "La Fiorentina è preparata perché abbiamo una squadra già competitiva e dobbiamo mirare esattamente su quello di cui abbiamo bisogno.

Amrabat? Al momento non è arrivato nulla e quindi Amrabat è un giocatore della Fiorentina, poi se arriva qualcosa andiamo a valutarlo.

Livakovic? Non è un giocatore che stiamo trattando.

Jovic resta? Non vedo perché non dovrebbe restare. E' un giocatore che abbiamo voluto e portato qui, ha fatto un ottimo campionato, siamo super contenti di averlo nella Fiorentina e per il momento non abbiamo niente poi andremo a valutare tutte le singole situazioni che arrivano".

Volti nuovi in ritiro? "Siamo molto attenti su quello che dobbiamo fare ma non abbiamo una data, la squadra è super compatta, ci sono giocatori della Primavera e occhi sui prestiti che rientrano che dobbiamo valutare, poi vediamo i colpi che dobbiamo fare per migliorare la squadra già competitiva.

Castrovilli? "Ci stiamo lavorando ma al momento ci sono differenze abbastanza larghe".

Dia? Al momento siamo contenti degli attaccanti che abbiamo e siamo contenti dei risultati arrivati nella seconda fase, valutiamo ogni singolo giocatore poi se dobbiamo fare qualcosa lo facciamo".

Offerte per Milenkovic? "E' un giocatore importante per il nostro gioco e la nostra stagione, non è arrivata nessuna offerta, se arriverà andremo a valutarla come per ogni singolo giocatore. Zaniolo? E' un ottimo giocatore del Galatasaray, ma ho sentito che è interessato alla Juventus perciò penso resta uno del Galatasaray che ha interesse alla Juve".