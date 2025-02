Verona-Fiorentina, i numeri: giallobù partono da 0-2, viola con più rigori a favore

Verona-Fiorentina riparte da 12 vittorie per la squadra di casa contro le 16 dei gigliati. Otto di queste 16 sono state ottenute nelle ultime 11 gare in Veneto anche se la scorsa stagione, a maggio, i viola lasciarono i tre punti (vittoria del Verona per 2-1). All'andata al Franchi finì 3-1 per i viola con tripletta dell'ex Moise Kean (in questa gara nelle fila del Verona oltre a Ghilardi ci sarà anche Valentini come ex, arrivato in Italia a gennaio alla Fiorentina ma subito girato in prestito secco all'Hellas)

In questa stagione sono già 54 le reti subite dai gialloblu in 25 partite. Il Verona insomma è come se scendesse in campo partendo da 2-0 almeno secondo la media. La Fiorentina, con Inter e Roma, è la squadra che ha calciato il maggior numero di rigori (7 di cui 6 trasformati). I viola hanno un differenziale di +4 dal dischetto, così come Atalanta, Inter e Milan, che è il più positivo della massima categoria, come riporta Footstats.

I precedenti a Verona (in A e B)

38 incontri disputati

12 vittorie Verona

10 pareggi

16 vittorie Fiorentina

43 gol fatti Verona

52 gol fatti Fiorentina