Verona, Bernede: "Ripenso spesso al gol contro i viola, me ne parlano i tifosi"

Così il centrocampista del Verona, Antoine Bernede, ai canali ufficiali del club a proposito del gol segnato contro la Fiorentina lo scorso febbraio: "Ho ripensato molto a quel gol in questi mesi. I tifosi mi parlano sempre di quella rete e me la fanno vedere, per questo ci ripenso spesso. E' stata sicuramente una rete importante perché ci ha aiutati a conquistare l'obiettivo di rimanere in Serie A, ma la mia partita migliore è stata quella contro il Torino. Posso aiutare la squadra con gol e assist, ma sicuramente devo aiutare molto in mezzo al campo".