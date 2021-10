VENUTI, Vlahovic? Non ci distrae, conta il gruppo

Di seguito un'anticipazione dell'intervista integrale che andrà in onda domenica a Lorenzo Venuti che ha parlato nel corso del di "Viola", programma su Rtv38. Queste le parole del terzino destro sul mancato rinnovo di Vlahovic: "Per noi non c'è nessuna preoccupazione, neanche all'interno del gruppo. Credo che queste situazioni riguardino la società e Dusan. Noi siamo tranquilli e Dusan ha sempre dimostrato grande professionalità sia in allenamento che in partita. Per noi gruppo squadra questo è quello che conta. Quando remiamo tutti dalla stessa parte e facciamo bene, anche il singolo emerge. Non sono assolutamente preoccupato di questa situazione, quello che importa non è quello che sta facendo ma quello che stiamo facendo noi come gruppo squadra".