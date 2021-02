ULIVIERI, Prandelli eletto nel Consiglio direttivo Aiac

Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, è intervenuto questa sera a 30° minuto su Toscana TV. Queste le sue dichiarazioni: "Stendiamo un velo pietoso sulle dichiarazioni di Nardella che ha detto che avrebbe fatto giocare il rugby al Franchi. Oggi ci sono state le elezioni e Prandelli è stato eletto con il massimo dei voti ed è entrato nel Consiglio direttivo dell'Aiac.

Si aspettava 13 punti in 13 partite da Prandelli?

"Si sapeva che aveva delle difficoltà questa squadra. Prandelli è arrivato e voleva cambiare, ci ha provato soprattutto in difesa che voleva un modulo con 2 centrali. Intelligentemente poi si è reso conto che i calciatori non erano pronti ed è tornato indietro. La rosa non è forte, va riconosciuto. Contro l'Inter perdere è la normalità a meno che non ci sia un miracolo come contro la Juventus trovata sottotono. Prandelli ha usato molta razionalità, la sua conduzione è molto positiva a mio avviso".

Ballardini ha conquistato 17 punti su 24. Il Genoa è più forte della Fiorentina oppure la mano dell'allenatore si è vista prima?

"Non si possono fare certi paragoni. La Fiorentina è una squadra più difficile da gestire, tanti stranieri... Non è facile. Prandelli sta lavorando con tanta oculatezza. Vediamo tra 5 partite cosa succede perché al Grifone a volte è andata bene come per esempio con il Napoli. La Fiorentina ha sprazzi dove gioca bene, troverà continuità, ma non totale perché questo bisogna scordarselo".

Che cosa si aspetta da questo trittico di partite decisive per la Fiorentina?

"Non sono partite facili perché tutti all'inizio pensavamo che lo Spezia retrocedesse, ma non è così scontato. Se i viola pensano siano facili sbagliano, ma Prandelli non lo pensa e trasmetterà queste idee alla squadra. Per la Fiorentina partite facili non ce ne sono. Nella mente ci dovrà essere l'idea di lottare ed essere squadra, anche se a volte non ne danno l'impressione".