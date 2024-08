UFFICIALE, Nzola è un giocatore del Lens: la nota

Adesso è ufficiale, Mbala Nzola è un nuovo giocatore del Lens. Questa la nota pubblicata dal club francese sul proprio sito: "Un goleador con il fuoco nelle gambe! Rapido centravanti ed efficiente rifinitore, M'Bala Nzola si unisce al Lens. Il nazionale angolano (6 presenze) si trasferisce al Racing per la stagione 2024/25 dalla Fiorentina (Italia), nell'ambito di un prestito con opzione di riscatto".

Queste, invece, le parole del direttore generale Pierre Dréossi: "Siamo felici di dare il benvenuto a M'Bala Nzola nel Racing. Il suo arrivo in prestito con diritto di riscatto è stata una grande opportunità per il club. Il suo viaggio, segnato da una traiettoria singolare e da una progressione lineare, testimonia la sua capacità di lavoro, la sua resilienza e la sua ambizione. I suoi 185 centimetri di altezza e le sue qualità fisiche gli permettono di eccellere spalle alla porta. M'Bala è anche un attaccante veloce e tecnicamente preciso. Queste qualità gli hanno permesso di affermarsi come un attaccante di spicco in Serie A, con 29 gol segnati e 9 assist, e di costruire esperienza europea, segnando tre gol e fornendo due assist la scorsa stagione in UEFA Conference League. Siamo convinti che riuscirà ad avere successo in questo campionato che sta scoprendo, e che metterà la sua versatilità e le sue qualità al servizio del gruppo di Will Still. Benvenuto a Lens, M'Bala!"