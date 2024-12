UFFICIALE, Ivan Juric nuovo allenatore del Southampton

FirenzeViola.it

Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni e dopo la rescissione con la Roma, Ivan Juric riparte dalla Premier League nel tentativo di salvare il Southampton all'ultimo posto in Premier League dopo un inizio di stagione a dir poco disastroso. Il tecnico ex Torino firma per 18 mesi e ai canali ufficiali del club inglese dice: "Sono molto contento. Penso che sia una sfida davvero grande, ma sono molto ottimista perché ho visto una squadra che può fare meglio".