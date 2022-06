UFFICIALE, Gollini non verrà riscattato dal Tottenham

Dopo giorni di voci, ora arriva anche l'ufficialità: Pierluigi Gollini non verrà riscattato dal Tottenham e dunque farà ritorno all'Atalanta. Dopo la cessione della scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto (che sarebbe diventato obbligo alla ventesima presenza del portiere italiano), Gollini ritorna in Italia dopo una stagione visto il mancato riscatto da parte degli inglesi, che lo hanno comunicato poco fa ufficialmente attraverso i propri canali. Una notizia che sicuramente riguarda indirettamente la Fiorentina, che lo ha messo nel mirino per il dopo Dragowski.

We can confirm the departure of Pierluigi Gollini following the conclusion of his loan spell from Atalanta.



