UFFICIALE, Accardi rinnova con l'Empoli fino al 2024

Niente Fiorentina per il direttore sportivo Pietro Accardi. Il dirigente ha rinnovato ufficialmente con l'Empoli fino al 2024, come già preannunciato dal presidente azzurro Fabrizio Corsi negli scorsi giorni. Il suo profilo nelle ultime settimane era stato accostato anche alla Fiorentina come possibile new entry nell'apparato dirigenziale viola.